Москва, , 10:07 — REGNUM Привившимся от COVID-19 незадолго до новогодних праздников жителям России во время застолья следует сделать упор на качественную белковую пищу для лучшей выработки антител. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, … это поспособствует образованию антител», — передает его слова ТАСС.

Гинцбург добавил, что рацион с достаточным количеством белка не только способствует выработке антител, но также в целом улучшает настроение и тонус организма человека.