Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области в новогоднюю ночь прропал девятилетний мальчик. Такую информацию приводят местные СМИ.

(сс) Pesotsky Магнитогорск

По сведениям 74.ru, он не дошёл с улицы с улицы Благодатной, где находился в гостях, до улицы Тополиной. Ранее мальчик не пропадал.

Полиция и волонтеры ведут поиски ребёнка. В правоохранительных органах не исключают, что он просто где-то заночевал.