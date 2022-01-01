Москва, 1 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Медицинскую помощь в рамках ОМС могут оказывать и частные медицинские организации. Об этом 1 января рассказала юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина в беседе с агентством «Прайм».

Полис ОМС РФ

Как отметила юрист, медицинские организации любой организационно-правовой формы могут быть участниками обязательного медицинского страхования в случае внесения их в единый реестр, что регулируется законом (ст. 15 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).

«Все включенные в реестр организации обязаны бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ ОМС (п.2 ст. 20 ФЗ об ОМС). Перечень услуг, которые гражданин может получить бесплатно, определяется Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сказала она.

Также эксперт указала, что медицинские организации обязаны сообщать гражданам РФ о том, что они могут получить медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий и предоставить пациентам данные о порядке, объеме и условиях оказания таковой.

«Таким образом, при обращении в частную клинику вас обязаны проинформировать о возможности получения медицинских услуг в рамках ОМС», — добавила Мырсина.

В то же время она уточнила, что бесплатная помощь по ОМС не будет предоставлена в ряде случаев, к примеру, в случае отсутствия у человека гражданства РФ, предоставлении таких услуг анонимно и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что все регионы России обеспечены медицинским кислородом в достаточной степени.