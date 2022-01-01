Вашингтон, 1 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Специалисты миссии «Джеймс Уэбб» успешно развернули платформу для солнцезащитного экрана космического телескопа. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» была запущена 25 декабря 2021 года. В настоящее время телескоп движется к месту назначения во второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.

Через пять дней после запуска специалисты миссии приступили к одному из важнейших этапов — развёртыванию экрана, который будет защищать телескоп от солнечных лучей. 31 декабря 2021 года телескоп успешно развернул базовую платформу, на которой крепятся пять слоёв солнцезащитного экрана.

Выполнение этой операции потребовало больше времени, чем ожидалось ранее. В ближайшие дни специалистам NASA предстоит провести поэтапное натяжение пяти слоёв экрана размерами 21×14 метров.

Защитный экран позволит поддерживать температуру зеркала и приборов телескопа ниже — 220 °C, что требуется для работы в инфракрасном диапазоне. Ещё одной ответственной операцией станет раскрытие основного составного зеркала с площадью собирающей поверхности 25 м².