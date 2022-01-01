Москва, , 09:48 — REGNUM К Земле летят два потенциально опасных астероида — 2013 YD48 и 7482 YD48. Об этом пишет The Sun со ссылкой на данные NASA.

Размер астероида 2013 YD48 сопоставим с Биг-Беном. А небесное тело 7482 YD48 — вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

Как ожидается, первый астероид пройдет мимо нашей планеты 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Второй — 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что по оценке NASA является «близким подходом».

23 ноября 2021 г. замруководителя NASA Томас Зурбухен рассказал, что ни один из известных астероидов в ближайшие 100 лет не угрожает столкновением с Землей.