Вашингтон, , 09:46 — REGNUM С призывом к президенту США Джо Байдену обнародовать список американских санкций в отношении России, которые Вашингтон может ввести в случае «вторжения» Москвы на Украину, обратились бывшие американские дипломаты и сотрудники американской администрации по национальной безопасности. Их заявление 1 января опубликовано Атлантическим советом — аналитическим центром, основанным в 1961 году при НАТО.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Указанное заявление подписали свыше 20 человек и в том числе, экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, экс-спецпредставитель американского госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, являющийся автором книги «Конец истории».

При этом в обращении отмечается, что его авторы считают, что это повлияет на власти России. Также в заявлении указывается, что в ответ США в случае эскалации украинской ситуации должен входить «список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря президент РФ Владимир Путин предупредил своего американского коллегу Джо Байдена, что в случае введения новых американских санкций в отношении России может произойти полный разрыв отношений между нашей страной и США.