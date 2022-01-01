Киев, , 09:42 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения к согражданам назвал главной целью завершение войны в Донбассе.

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«К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке … государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю «пока». Потому что следующий год точно будет лучше!», — подчеркнул он, передается в его Telegram-канале.

По его словам, линия разграничения в Донбассе исчезнет в реальности, когда ее удастся убрать в головах украинцев, и «Украину не пугает ни одна армия на украинской границе».

Зеленский также посетовал, что жители Украины не желают вакцинироваться от COVID-19, назвав пандемию «общей болью».