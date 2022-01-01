Москва, 1 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%, в результате чего они вырастут в среднем до 18 521 рубля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно закону, в России в период с 2019 года по 2024 год пенсии будут индексировать с 1 января, а не с 1 февраля, как это было до этого.

При этом с 1 января 2023 года пенсии проиндексируют на 5,6%, а с 1 января 2024 года — на 5,5%. Согласно прогнозу Пенсионного фонда России (ПФР), в результате средняя пенсия в стране в 2023 году составит до 19 476 рублей, а в 2024 — до 20 469 рублей.

Также ранее стало известно, что в 2022 году расходы ПФР на выплату всех страховых пенсий, включая пенсии по старости, составят 8,1 трлн рублей. В то же время общее число получателей страховой пенсии должно снизиться к 2024 году до 30,8 млн, при том что в 2019-м их число составляло 40,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что более 150 млрд рублей дополнительного финансирования потребует индексация страховых пенсий в России в 2022 году, если речь идёт о выравнивании выплат по фактической инфляции.