Нью-Йорк, США, 1 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Присягу на Таймс-сквер принёс новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Трансляцию с места события ведёт телеканал NY1.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Эрик Адамс произнёс торжественную клятву на своей семейной библии. Новый глава Нью-Йорка поклялся соблюдать конституцию США, конституцию штата Нью-Йорк и устав города Нью-Йорк и дал обещание ответственно исполнять свои обязанности мэра города.

Адамс стал вторым чернокожим мэром Нью-Йорка за всю историю города и 110 главой мегаполиса. В церемонии принимали участие члены семьи нового мэра. Уточняется, что из-за всплеска заболеваемости Адамс отменил церемонию принятия присяги в помещении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пост главы городского совета Нью-Йорка, который является вторым по значимости в руководстве американского мегаполиса, впервые в истории города заняла чернокожая женщина.