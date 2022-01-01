Иркутск, , 09:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 1 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7109 человек, причём 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 157 451 (+440 за сутки). Госпитализированы 2266 (-53 за сутки).

В то же время излечился 139 091 пациент (рекордные +2311 за сутки). Ещё 583 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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