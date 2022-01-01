Берлин, , 09:30 — REGNUM В своем первом на должности новогоднем обращении канцлер ФРГ Олаф Шольц затронул ситуацию вокруг Украины.

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«Для безопасности в ЕС неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы — перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров», — отметил Шольц в обращении, его слова передает пресс-служба правительства.

Темой внешней политики Шольц завершил свое обращение, напомнив, что 1 января Германия станет председателем в Большой семерке, и что для Германии «важно выступать на мировой арене совместно с др. странами», в т.ч. «делать Евросоюз более суверенным».

В остальном речь канцлера была посвящена внутринемецким темам.