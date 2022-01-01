Киев, , 09:24 — REGNUM С 1 января 2022 г. российским кораблям запретили судоходство по рекам Украины, соответствующий закон «О внутреннем водном транспорте» вступил в силу.

Закон подписан украинским президентом Владимиром Зеленским в 2020 г., норма запрещает доступ грузовых судов РФ во внутренние воды страны. К ним относятся Дунай, Днестр, Днепр. Документ регламентирует отношения в области судоходства и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства. Также данный документ вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины судов, которыми владеют граждане РФ.

Документ запрещает «судам, плавающим под флагом государства-агрессора», ходить по рекам страны. Данный закон направлен на имплементацию основных требований Соглашения об ассоциации с ЕС.