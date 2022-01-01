Санкт-Петербург, , 09:23 — REGNUM Один из безымянных скверов в Невском районе Санкт-Петербурга будет назван в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-секретаря депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева.

Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям. Предложение о присвоении имени актёра безымянному скверу южнее дома № 30 на Ивановской улице было поддержано единогласно. В квартире возле этого сквера семья Мягковых жила после Великой Отечественной войны.

Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти актёра стала острая сердечная недостаточность.