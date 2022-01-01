Парадайс, США, , 09:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Николя Руа (12-я минута), Адам Брукс (19-я) и шведский форвард Маттиас Янмарк (25-я).

Автором единственной забитой шайбы «Анахайма» стал Райан Гецлаф (60-я, в большинстве).

Российский форвард «Вегаса» Евгений Дадонов не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вегас» 3 января примет у себя клуб «Виннипег Джетс», а «Анахайм» 2 января в гостях сыграет с командой «Колорадо Эвеланш».