Вашингтон, 1 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Действующий прототип человекоподобного робота планирует создать компания Tesla. Об этом сообщил миллиардер, основатель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью Лексу Фридману, его слова приводит 31 декабря портал Electrek.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Робот

Проект получил название Tesla Bot, сам глава Tesla и SpaceX рассматривает робота не просто как устройство, предназначенное для выполнения полезных задач, но и как робота-гуманоида, который будет обладать потенциалом для развития в уникальную личность.

Маск уточнил, что робот в первую очередь будет предназначен для выполнения «скучной работы», вроде сбора овощей на фермах. Однако Tesla Bot будет оснащён искусственным интеллектом, который позволит ему развиваться до уровня хорошего компаньона для владельца.

Как пояснил Маск, производство Tesla Bot, скорее всего, начнётся на предприятиях в Техасе. В настоящее время уже идёт набор сотрудников для данного проекта. Бизнесмен не назвал точных сроков начала серийного выпуска таких роботов-гуманоидов, но дал обещание, что качественный прототип появится уже к концу 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Маска, группировка спутников Starlink не может повлиять на конкуренцию в космосе, либо помешать реализации других космических программ на орбите.