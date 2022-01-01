Нью-Джерси, США, 1 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл в овертайме команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fanny Schertzer Хоккей

Игра прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 6:5.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 5:5. У «Дэвилз» голы забили Джек Хьюз (2-я минута, в большинстве), швейцарский форвард Нико Хишир (4-я), Доусон Мерсер (12-я), финский нападающий Янне Куокканен (46-я) и белорусский нападающий Егор Шарангович (60-я, при игре 6×5). В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отличились оформившие в матче дубли Коннор Макдэвид (3-я и 28-я) и Кайлер Ямамото (7-я и 49-я), а также Девин Шор (48-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Джека Хьюза (63-я), который таким образом оформил во встрече дубль.

Отметим, в следующем матче «Нью-Джерси» 2 января встретится на выезде с клубом «Вашингтон Кэпиталз», а «Эдмонтон» вечером 1 января также в гостях сыграет с командой «Нью-Йорк Айлендерс».