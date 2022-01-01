Вашингтон, 1 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Наивысшие зарплаты среди программистов в 2021 году получили специалисты из Цюриха. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные американской компании Levels.fyi.

Elchinator Программирование

Специалисты Levels. fyi ежегодно составляют рейтинг крупнейших городов мира, в которых программисты получают наивысшие зарплаты. В 2021 году, как и годом ранее, лидером оказался Цюрих со средней годовой зарплатой в $200 тыс.

Второе место занял Тель-Авив, где за 2021 год программисты в среднем заработали $190 тыс. Замкнули первую пятёрку Сидней, Лондон и Амстердам. В десятку городов с максимальными зарплатами для программистов по итогам 2021 года также вошли Ванкувер, Токио, Мюнхен, Дублин и Торонто.

Издание отмечает, что в 2021 году из первой десятки выбыл Пекин. Годом ранее столица Китая замкнула аналогичный рейтинг со средней годовой зарплатой в $100 тыс.