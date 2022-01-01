Названы города мира с самыми высокими зарплатами у программистов
Вашингтон, 1 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Наивысшие зарплаты среди программистов в 2021 году получили специалисты из Цюриха. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные американской компании Levels.fyi.
Специалисты Levels. fyi ежегодно составляют рейтинг крупнейших городов мира, в которых программисты получают наивысшие зарплаты. В 2021 году, как и годом ранее, лидером оказался Цюрих со средней годовой зарплатой в $200 тыс.
Второе место занял Тель-Авив, где за 2021 год программисты в среднем заработали $190 тыс. Замкнули первую пятёрку Сидней, Лондон и Амстердам. В десятку городов с максимальными зарплатами для программистов по итогам 2021 года также вошли Ванкувер, Токио, Мюнхен, Дублин и Торонто.
Издание отмечает, что в 2021 году из первой десятки выбыл Пекин. Годом ранее столица Китая замкнула аналогичный рейтинг со средней годовой зарплатой в $100 тыс.