Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Сразу два потенциально опасных астероида приближаются к Земле. Информация об этом 1 января опубликована на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид

Первый из астероидов пройдёт мимо Земли 11 января на расстоянии около 5,6 млн километров. Это астероид 2013 YD48, его ширина составляет около 104 метров, что немногим меньше высоты пирамиды Хеопса или чуть больше высоты Биг-Бена.

Второй астероид 1994 PC1 пролетит мимо нашей планеты 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы. Это, по классификации Центра изучения околоземных объектов NASA, считается «близким подходом». Его размеры вдвое больше высоты 102-этажного небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

При этом в NASA уточнили, что ни один из известных на настоящее время и отслеживаемых астрономами Земли астероидов не угрожает столкновением с Землёй в ближайшие сто лет. В свою очередь, в пресс-службе Московского планетария пояснили, что наибольшую опасность для планеты Земля представляют небесные тела, которые не отслеживаются астрономами и мир узнаёт об их существовании только после падения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в NASA предупредили о потенциально опасном астероиде 4660 Nereus, который пролетел на минимальном расстоянии от Земли.

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