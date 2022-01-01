Челябинск, , 08:37 — REGNUM В Челябинске 31 декабря насмерть разбился местный житель. Об этом пишут СМИ.

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Как сообщает 74.ru, трагедия произошла на улице наркома Малышева. По предварительным данным, мужчина сорвался с балкона. Спасти его не удалось.

В правоохранительных органах пояснили журналистам, что по факту произошедшего проводится проверка. Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в одном из торговых комплексов Челябинска умерла молодая женщина.

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