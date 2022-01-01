Вашингтон, 1 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Российский кинокомикс Олега Трофима «Майор Гром: Чумной Доктор» занял 21-е место в рейтинге самых популярных проектов онлайн-кинотеатра Netflix по итогам 2021 года. Об этом сообщает портал FlixPatrol.

Цитата из к/ф «Майор Гром: Чумной доктор». Реж. Олег Трофим. 2021. Россия Фильм «Майор Гром: Чумной доктор»

В тройку самых популярных фильмов Netflix вошли фильмы «Красное уведомление», «Мы можем быть героями» и «Армия мертвецов». Замкнули пятёрку лидеров фэнтези «Волшебный дракон» и комедия «Любовь и монстры».

Самой популярной российской картиной онлайн-кинотеатра стал кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Картина показывалась в 80 странах, наибольшей популярностью фильм пользовался в Колумбии, Словакии, Индии, Чехии, Германии и Турции.

Также в первую сотню самых популярных фильмов Netflix 2021 года вошла картина «Серебряные коньки». Историческая драма режиссёра Михаила Локшина заняла 91-ю строчку рейтинга, картина стала первым российским фильмов, вышедшим на платформе в категории Netflix Originals.