Тампа, США, , 08:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» (сс) V Manninen

Игра прошла на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой гостей по буллитам со счетом 1:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «Тампы» шайбы забросили Стивен Стэмкос (19-я минута, в большинстве), Росс Колтон (38-я) и Кори Перри (59-я, при игре 6×5), у «Рейнджерс» голами отметились Алекси Лафренье (26-я) и оформивший в матче дубль Баркли Гудроу (35-я, в большинстве и 54-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету финского форварда Мики Зибанеджада.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин смог отразить 25 из 28 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский нападающий Артемий Панарин, записал на свой счет в игре одну результативную передачу. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 2 января уже на выезде снова сыграют с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».