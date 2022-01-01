Берн, 1 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В должность президента страны вступил 1 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. В течение года политик будет исполнять президентские обязанности, являясь одновременно и главой внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

За кандидатуру Кассиса на пост президента страны парламент проголосовал 8 декабря 2021 года на совместном заседании двух палат.

Должность главы государства в Швейцарии является прерогативой Федерального совета (правительства). Пост президента в стране по очереди занимают члены правительства, которое состоит из семи министров. Все политические проблемы страны, как внешние, так и внутренние, решаются коллегиально, президент имеет право на решающее мнение при равенстве голосов. Кроме того, в обязанности президента входит приём иностранных делегаций.