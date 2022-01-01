Детройт, США, 1 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller Александр Овечкин

Игра прошла на льду «Литтл Сизарс — арены» в Детройте и закончилась победой гостей со счетом 1:3.

В составе победителей дублем отметился российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (58-я минута в большинстве и 60-я, в пустые ворота) и его российский одноклубник — нападающий Евгений Кузнецов (36-я).

Автором единственной забитой шайбы «Детройта» стал швейцарский форвард Пиус Зутер (25-я).

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов смог отразить 19 из 20 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский защитник Дмитрий Орлов, не отметился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 2 января дома сыграет с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Детройт» в этот же день также на своем льду встретится с командой «Бостон Брюинз».