Москва, , 08:05 — REGNUM Подписание российско-китайского межправительственного соглашения в области создания Международной научной лунной станции запланировано на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В Роскосмосе напомнили, что в марте 2021 года был подписан меморандум о взаимопонимании по этому проекту. В настоящее время ведётся разработка проекта юридически обязательного межправительственного соглашения, которое планируют подписать в 2022 году.

Международная научная лунная станция будет включать систему перелёта между Землёй и Луной, систему перемещения по лунной поверхности и длительного периода эксплуатации на Луне, а также наземные вспомогательные и прикладные программные системы. Сотрудничество по этому проекту будет заключаться в разработке единой стратегии, совместных исследованиях, совместной эксплуатации составных частей станции.

Отмечается, что проект открыт для участия других международных партнёров. Строительство лунной станции планируется на 2035 год.

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