Оренбург, , 07:49 — REGNUM В Оренбургской области студентов возрастом от 18 лет обязали прививаться от COVID-19. Такое постановление размещено на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Вакцинация

Олег Богатырёв

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Также вакцинироваться должны сотрудники санаторно-курортных организаций. Кроме того, эта обязанность возложена на работников сферы услуг.

Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат гражданам должны вколоть до 28 января. А вторым компонентом их должны «осчастливить» не позднее 28 февраля.