Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 07:47 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли, ещё около 17 пострадали в результате давки на религиозном празднике в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом 1 января сообщило издание Hindustan Times.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (сс) Narendra Modi

На религиозный праздник в штате Джамму и Кашмир собрались около 70 тысяч паломников. Здесь, рядом с городом Катра, находится пещерный храм Вайшно Деви, одна из важнейших религиозных святынь в индуизме, посвящённых Божественному женскому началу.

По данным полиции, причиной давки стала ссора между паломниками, произошедшая возле рамок металлодетекторов, установленных у входа в храм. Личности семерых погибших уже удалось идентифицировать. Пострадавшие были госпитализированы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близким погибших и назначил компенсации их семьям в размере 200 тыс. индийских рупий ($2,7 тыс.). По 50 тыс. рупий ($670) получат пострадавшие в давке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 11 паломников у храма Шивы в Индии.

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