Токио, , 07:46 — REGNUM Около 34 млн файлов нескольких исследовательских групп из Киотского университета потеряны из-за ошибки в системе резервного копирования суперкомпьютера Hewlett-Packard. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Суперкомпьютер Marc Smith

Киотский университет является одним из самых важных исследовательских институтов Японии в области химии, биологии, фармакологии, иммунологии, материаловедения и физики. В университете установлен суперкомпьютер производства американской компании Hewlett Packard, которым пользуются многие исследователи.

В середине декабря 2021 года в системе резервного копирования произошёл сбой, приведший к уничтожению около 77 терабайт данных 14 исследовательских групп. Подробности о типах утеряны данных не раскрываются.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем университет временно отказался от системы резервного копирования. Она будет повторно запущена после ряда изменений в январе 2022 года.