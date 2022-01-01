Токио, 1 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Около 34 млн файлов нескольких исследовательских групп из Киотского университета потеряны из-за ошибки в системе резервного копирования суперкомпьютера Hewlett-Packard. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Marc Smith Суперкомпьютер

Киотский университет является одним из самых важных исследовательских институтов Японии в области химии, биологии, фармакологии, иммунологии, материаловедения и физики. В университете установлен суперкомпьютер производства американской компании Hewlett Packard, которым пользуются многие исследователи.

В середине декабря 2021 года в системе резервного копирования произошёл сбой, приведший к уничтожению около 77 терабайт данных 14 исследовательских групп. Подробности о типах утерянных данных не раскрываются.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем университет временно отказался от системы резервного копирования. Она будет повторно запущена после ряда изменений в январе 2022 года.