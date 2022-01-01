Париж, 1 января, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Обязанности председателя Совета Европейского союза, начиная с 1 января, ближайшие полгода будет исполнять Франция, сменившая на этом посту Словению.

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Страна — председатель Совета ЕС должна будет выполнять задачи по организации его работы, формировать график и повестку. Члены кабинета министров Франции обязаны будут председательствовать на заседаниях профильных министров ЕС, содействуя принятию решений и утверждению законодательных инициатив, выдвигаемых как Советом ЕС, так и при его совместном сотрудничестве с Европейской комиссией и Европарламентом.

Во время своего председательства в Совете ЕС Франция планирует обеспечить перезапуск экономики после жёстких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. На эти цели странами — участницами Евросоюза было решено выделить €750 млрд. Кроме того, Франция планирует организовать более двух тысяч встреч на разных уровнях, из которых 400 пройдут на территории Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции рассказали о последнем шансе ЕС на примирение с Россией, который представится в 2022 году.