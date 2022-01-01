Вашингтон, 1 января, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Актриса комедийного жанра Бетти Уайт умерла в своём доме в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет. Об этом сообщает портал TMZ.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Правоохранительные органы узнали о смерти актрисы 31 декабря. Причина смерти не уточняется, 17 января 2022 года Уайт исполнилось бы 100 лет.

Бетти Уайт получила известность благодаря ролям в сериалах «Золотые девочки» и «Шоу Мэри Тайлер Мур». Среди самых известных киноролей Уайт работы в фильмах «Ливень», «История о нас», «Лэйк Плэсид: Озеро страха», «Предложение» и «Снова ты».

Актриса была удостоена пяти премий «Эмми» за роли в телесериалах и одной награды в категории «Лучший ведущий игрового шоу». Также она получила две «Премии Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале».