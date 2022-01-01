Екатеринбург, , 07:16 — REGNUM В регионах Урала с 1 января изменились тарифы на проезд в пригородных пассажирских поездах. Об этом сообщает Свердловская пригородная компания.

Электричка



Так, в Югре стоимость проезда от Сургута до Пыть-Яха составит 165 рублей вместо прежних 159. А из Сургута в Куть-Ях теперь можно уехать только за 294 рубля, а не за 282.

Также цены изменились в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях. В компании отмечают, что индексация тарифов проводится каждый год с учётом инфляционных процессов.