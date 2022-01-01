Екатеринбург, , 06:58 — REGNUM Задержка вылета пассажиров из Екатеринбурга в Анталью на 31 час была вызвана необходимостью замены воздушного судна. Об этом сообщили журналистам в авиакомпании Azur Air.

Boeing 767 авиакомпании Azur Air

Alec Wilson

По данным представителей перевозчика, пассажиров поселяли в гостиницу на время ожидания. Также им якобы предоставили горячее питание и прохладительные напитки.

«Сейчас авиакомпания изучает все обстоятельства ситуации», — цитирует её представителей Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс ZF-9695 должен был осуществиться 30 декабря в 6:30. Но по данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово», фактически вылет состоялся в 13:45 31 декабря.

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