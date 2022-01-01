Биробиджан, , 06:56 — REGNUM Крупный пожар в неэксплуатируемом здании учебного корпуса Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема ликвидирован в Биробиджане. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Еврейскому АО.

Пожар LoggaWiggler

Информация о возгорании в ремонтируемом здании университет, расположенного на улице Ленина, поступила в региональное ведомство в 12:22 по местному времени (05:22 мск). Площадь возгорания на пике составляла 1500 кв. метров. В тушении пожара были задействованы 68 человек и 18 единиц техники, ликвидация пожара была объявлена 31 декабря в 23:45 по местному времени.

Огнём были повреждены помещения на втором, третьем и четвертом этажах. Материальный ущерб, нанесённый пожаром, ещё предстоит установить. Пострадавших в результате пожара нет, причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании в ремонтируемом здании университета в Биробиджане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Биробиджане загорелось здание госуниверситета на улице Ленина