Петропавловск-Камчатский, , 06:41 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки в акваториях в Берингова моря и Тихого океана, где ожидается высота волн до девяти метров. Об этом 1 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Шторм

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Отмечается, что в Алеутском муниципальном округе в акватории Тихого океана ожидаются вечером 1 января волны высотой до восьми-девяти метров. К середине ночи 2 января они распространятся и на акваторию Берингова моря.

Судоходным компаниям, суда которых могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной осторожности. При этом отмечается, что для населённых пунктов на побережье шторм опасности не представляет.

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