Вашингтон, 1 января, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Бывшие американские дипломаты и сотрудники американской администрации по национальной безопасности США призвали американского лидера Джозефа Байдена безотлагательно опубликовать список санкций, которые Вашингтон будет готов ввести в отношении Москвы в случае вторжения России на Украину. Заявление 1 января опубликовано Атлантическим советом — аналитическим центром, основанным в 1961 году при НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Соответствующее заявление подписали более 20 человек, в том числе экс-послы США в Москве Майкл Макфол, Александр Вершбоу и еще ряд американских экс-дипломатов на Украине. Среди них политолог Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, автор широко известной книги «Конец истории».

В заявлении сказано, что США должны повлиять на «расчеты Кремля относительно потерь и выгод, прежде чем российское руководство остановится на варианте военной эскалации». По мнению политиков и дипломатов, подписавших заявление, санкции в отношении России должны быть самыми болезненными с возможностью активировать их немедленно в случае нападения на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден во время телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным заявил о недопустимости вторжения России на Украину.