Москва, , 05:04 — REGNUM Сразу десять человек встретили Новый год на околоземной орбите, из них семеро — на борту Международной космической станции (МКС), и ещё трое — на китайской станции «Тяньгун». Об этом 1 января сообщила корпорация «Роскосмос».

МКС

Отмечается, что такое «многолюдное застолье» в космосе случилось впервые в истории мировой пилотируемой космонавтики.

На борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на «Тяньгуне» — Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.

Всего за 21 год на МКС Новый год довелось встретить 83 космонавтам и астронавтам, причём некоторым из них не единожды. В частности, российский космонавт Антон Шкаплеров встретил на МКС 2012, 2015, 2018 и 2022.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что астронавты НАСА останутся на МКС как минимум до 2030 года.

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