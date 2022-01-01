Москва, 1 января, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега и гололедица ожидаются 1 января в Москве. Об этом 31 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Disclosurenewsonline.com Гололёд

Днём в городе ожидается температура воздуха −1…+1 градуса, ветер будет дуть преимущественно западный, силой 6−11 м/сек. Метеорологи обещают небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололёд, возможно налипание снега на провода и ветви деревьев.

Ночью температура воздуха понизится до −9…−7 градусов. В Московской области днём температура воздуха составит −4…+1 градус, ночью предполагается понижение температуры до — 12 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра и гололедицы. Предупреждение будет действовать с 21:00 1 января до 21:00 3 января.