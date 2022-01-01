Женева, Швейцария, , 03:35 — REGNUM Компьютерная игромания официально признана болезнью Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и внесена в 11-е обновление Международной статистической классификации болезней. Об этом 31 декабря сообщил и эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк в беседе с РИА Новости.

Компьютерные игры Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалист пояснил, что диагноз «игромания» может быть поставлен только опытным врачом. Для диагностирования болезни у человека должны в течение года наблюдаться признаки игрового расстройства, отрицательно влияющие на социальные, семейные, профессиональные и другие сферы его жизни.

Позняк отметил, что ни в коем случае нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих близких и родственников. В частности, во время праздничных дней многие люди проводят больше времени перед компьютером, чем обычно, но это ещё не даёт повод диагностировать у них игровое расстройство.

«Интенсивная игра в компьютерные игры, не только в течение дня, но даже если она продолжается, не подряд, несколько дней, любая подобная интенсивная игра не является характеристикой игрового расстройства», — добавил эксперт.

В свою очередь, представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний, заявив, что для такого шага недостаточно научной обоснованности. По мнению представителей индустрии, компьютерные игры, обладают «развивающими, образовательными и терапевтическими функциями».

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