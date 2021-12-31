Чистополь, Татарстан, 1 января, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё пятеро, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Татарии. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 21:00 по местному времени. Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Энгельса в городе Чистополе. По прибытии на место происшествия, было установлено, что горит мебель в квартире на третьем этаже дома.

Площадь пожара составила 30 кв. метров. В ходе тушения пожара спасателями было обнаружено тело женщины, её личность в настоящее время устанавливается. При пожаре пострадали пять человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ. Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении 22 человек пожарными при тушении возгорания в квартире пятиэтажного дома на улице Гоголя в Иркутске.