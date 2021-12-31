Астана, 1 января, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) принял с 1 января 2022 года Казахстан от Белоруссии, которая возглавляла Содружество в юбилейный, 30-й год его создания.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Как отмечают наблюдатели, созданная в 1991 году организация доказала свою состоятельность как политическое объединение. Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ в октябре 2021 года, «Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами», — отметил лидер Казахстана.

Казахстану предстоит продолжить развивать СНГ как региональное объединение. В качестве ключевой задачи, стоящей перед странами СНГ, Токаев назвал наращивание торгово-экономического сотрудничества. С целью совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, президент Казахстана предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов до 2025 года минимум, а также подписать соглашение о торговле услугами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров, в том числе лидеров стран СНГ, с новогодними праздниками.