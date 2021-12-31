Вена, 1 января, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Самая тёплая погода за всё время метеонаблюдений установилась в Австрии в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря сообщила служба оповещения о стихийных бедствиях страны.

Votpusk.ru Вена

Отмечается, что в районе Баден в федеральной земле Нижняя Австрия недалеко от Вены днём 31 декабря температура воздуха составила 18,3 градуса тепла. На востоке Австрии во многих районах днём воздух прогрелся до +16…+18 градусов. В столице страны, городе Вене, в ночь на 1 января столбик термометра не будет опускаться ниже +12 градусов.

Ранее самая высокая температура в Вене в полночь на Новый год была зарегистрирована в 1987 году, в этот день в городе термометр показал +9 градусов. Причиной аномально тёплой погоды стали воздушные субтропические массы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «жёлтом» уровне погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы и сильного ветра.