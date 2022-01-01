1 января 2022 | Время чтения 15 мин

Ямал давно себя зарекомендовал регионом политической стабильности. И в экономическом плане Ямало-Ненецкому автономному округу в 2021 году пообещали 100 лет процветания.

Елена Миронова, , 11:16 — REGNUM Ямал давно себя зарекомендовал регионом политической стабильности. И в экономическом плане Ямало-Ненецкому автономному округу в 2021 году пообещали 100 лет процветания.

Ямало-Ненецкий автономный округ Yanao.ru

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Рост промпроизводства при ускорении инфляции

Добыча газа в ЯНАО будет вестись ещё не одно десятилетие — 100 лет, а может быть, и больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала автономного округа.

«В суровых условиях Арктики отрабатываются уникальные технологические решения, причём уникальные и для России, и для мировой газовой отрасли. Эффективность применяемых технологий доказана вводом в строй новых скважин и газопровода Бованенково — Ухта-2», — отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что на Ямале запущены проекты по производству сжиженного природного газа. Уже действует завод «Ямал СПГ» мощностью 19 млн тонн в год, строится «Арктик СПГ — 2», который будет ежегодно выпускать почти 20 млн тонн сжиженного природного газа. Под развитие этих центров с нуля построен арктический порт Сабетта.

«Эти и другие проекты по освоению российской Арктики позволят на долгую перспективу удовлетворять спрос на внутреннем и внешних рынках, будут вносить большой вклад в обеспечение энергетической безопасности всего евразийского континента», — подчеркнул президент России.

Ямал держит первенство по многим экономическим показателям. Минувший, 2021 год не был исключением. Регион традиционно лидирует в России по уровню зарплат. По данным РИА «Рейтинг», в Ямало-Ненецком автономном округе доля работников, чья зарплата превышает 100 тыс. рублей, составляет 40,5%. Это второй показатель в России. Выше только в Ненецком автономном округе, где 46,2%. Доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей составляет в ЯНАО 1%, диапазон самых распространённых зарплат в регионе 55−139 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата, по данным Тюменьстата, в октябре здесь составила 115 978 рублей.

Ямал СПГ мрем

Ранее осложнившаяся из-за пандемии ситуация на рынке труда в регионе стабилизировалась. С января 2021 года уровень регистрируемой безработицы снизился в четыре раза и достиг 1,5 тысячи человек и 0,5% соответственно. В банке вакансий региона на сегодня 16 тысяч заявок от работодателей.

С начала 2021 года на Ямале потребность в работниках выросла на 34%. Большинство вакансий в сферах строительства — 33%, транспортировки и хранения — 12%. По сравнению с 2020 годом надобность в рабочей силе в два раза увеличилась в сфере добычи полезных ископаемых, в торговле и оказании услуг, гостиничном бизнесе и общепите.

Что касается бюджета, то в ноябре 2020 года депутаты Законодательного собрания ЯНАО впервые за много лет приняли дефицитный финансовый план на 2021 год: доходы — 191 млрд рублей, расходы — 246,3 млрд рублей, дефицит — 54,8 млрд рублей. В итоге 2021 год обернулся для ямальской казны профицитом в 2,87 млрд рублей. Немалую роль сыграл в этом рост промышленного производства в регионе. Он по итогам октября 2021 года составил 115,2%.

Хотя в ноябре годовая инфляция ускорилась до 6,57%. К примеру, с начала 2021 года к середине октября почти на 50% подорожали автомобили, собранные в России, цветные телевизоры — на 25,83%, мыло — на 10%. Из услуг самое высокое подорожание отмечается на горячее водоснабжение — на 30,29%. Из продовольствия наибольший скачок цен отмечен на капусту — на 47,9%, баранину — на 34,46%, картофель — на 24,5%, морковь — на 19,96%, творог — на 13,07%.

Горнолыжный кластер и Арктические игры

В 2021 году в России утверждён национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». На Ямале уже разработана соответствующая концепция до 2030 года. Правительство ЯНАО в 2021 году выделило 150 млн рублей на ремонт турбазы «Харбейская». Объект войдёт в будущий туристический горнолыжный кластер, который создаётся совместно с Минвостокразвития. Пока идёт поиск инвестора, власти региона занялись реставрацией действующих туристических объектов, идёт обучение спасателей.

Туркластер задуман в виде концессии, сумма затрат оценивается в 13 млрд, ещё 7 млрд правительство ЯНАО намерено получить из федерального бюджета на сопутствующую инфраструктуру. Реализация проекта даст 3,5 тысячи новых рабочих мест. Ямал с появлением горнолыжного комплекса может стать центром арктического спортивного туризма.

Примечательно, что власти ЯНАО в 2021 году направили заявку в международный комитет на проведение Арктических зимних игр. Предварительно Ямал включён в график игр 2026 года. Автономный округ готов обеспечить необходимые условия для состязаний по 18 зимним видам спорта.

Бесплатные лекарства и ДНК-исследование

Ушедший год запомнится ямальцам неожиданными решениями в сфере здравоохранения. На Ямале запустили пилотный проект для будущих матерей — проведение на раннем этапе генетического исследования, основанного на анализе крови, из которого специалисты затем выделяют ДНК будущего ребёнка. Его уже прошли сотни беременных женщин Ямала. Данный анализ, по словам главы региона Дмитрия Артюхова, позволяет сделать точный вывод о здоровье будущего ребёнка.

Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки в школе Yanao.ru

Во время пандемии на Ямале из бюджета региона было направлено свыше миллиарда рублей на наборы для жителей с симптомами простуды. Данные наборы из 13 препаратов от ОРВИ выдавались ямальцам с июля 2020 года. Средняя стоимость такого набора составляет пять тысяч рублей.

После 10 ноября 2021 года выдача наборов заболевшим ОРВИ была прекращена. Их сейчас получают две категории ямальцев — семьи с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и одинокие люди старше 60 лет.

Зато было решено обеспечивать жителей Ямала с сахарным диабетом с 1 января 2022 года системами непрерывного мониторирования глюкозы и расходными материалами к инсулиновой помпе. Детям с сахарным диабетом первого типа предоставят систему непрерывного мониторирования глюкозы, которая отслеживает изменения в круглосуточном режиме. Таких несовершеннолетних на Ямале насчитывается 229 человек.

В 2022 году для Салехардской окружной больницы и в отделение патологии речи Ноябрьского психоневрологического диспансера закупят оборудование для проведения ночной электроэнцефалограммы (ЭЭГ-мониторинга) у детей. Запись ночного ЭЭГ-мониторинга — золотой стандарт ранней диагностики для детей с подозрением на эпилепсию и подтверждённым диагнозом. Таких ребятишек в ЯНАО насчитывается более 600, отметил Дмитрий Артюхов. Сейчас медучреждения Ямала проводят лишь дневной мониторинг судорожной активности головного мозга детей. На круглосуточное исследование юные пациенты направляются за пределы региона.

Транспортная развязка «Солнечная» Yanao.ru

Северный широтный ход и беспилотники

Одна из стержневых задач для Ямало-Ненецкого автономного округа — решение проблемы транспортной доступности. По поручению президента РФ Владимира Путина регион получит инфраструктурный кредит под 3% годовых сроком на 15 лет для реализации проекта Северного широтного хода.

«Эта железнодорожная магистраль даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать», — подчеркнул Владимир Путин.

На Ямале строительство Северного широтного хода начнётся с возведения моста через Обь. Об этом говорилось на встрече главы ЯНАО Дмитрия Артюхова с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым. Строительство Северного широтного хода будет финансироваться также за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Напомним, Северный широтный ход протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Магистраль обеспечит круглогодичный наземный доступ к порту Сабетта и доставку грузов к Северному морскому пути.

В порте Сабетта Tuomas Romu

А пока в Салехарде вечером 29 декабря 2021 года открылся долгожданный мост через реку Шайтанку. Напомним, реконструкция данного мостового перехода началась в ноябре 2020 года. Мост был в удручающем состоянии и небезопасным для проезда автомобилей. Реконструкция позволила не только укрепить конструкции, но и организовать по мосту четырёхполосное движение.

Кроме того, на Ямале в рамках новой Стратегии развития транспорта до 2030 года намечено создать новый флот малой авиации.

«Необходимо упрощать требования к местным перевозчикам и местным аэропортам. Конечно, если подходить ко всем, как к крупным московским авиаузлам, например Шереметьево, то ресурсов не хватит. К отдалённым аэропортам требования должны быть проще», — считает глава ЯНАО.

Ещё один крупный проект реализуется в ямальском городе Лабытнанги. Там создаётся промышленно-логистический парк «Обской причал» на базе действующей инфраструктуры речного порта. В условиях смещения центров добычи углеводородов на север региона, ключевое значение для освоения новых месторождений приобретает создание надёжной логистической схемы. В транспортном узле в Лабытнанги сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути, поэтому его выбрали для размещения данного парка.

Стоит отметить развивающуюся на Ямале беспилотную доставку грузов. Первый дрон доставил посылки «Почты России» из Салехарда в Аксарку.

Первые беспилотники для «Почты России» Yanao.ru

«Каждое третье почтовое отделение на Ямале находится на труднодоступной территории. Поэтому мы заинтересованы в создании современной почтовой инфраструктуры и внедрении новых технологий», — обратил внимание глава региона Дмитрий Артюхов.

Помимо этого, в 2021 году на Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении впервые в России был испытан беспилотный вертолёт «Тайбер» KAGU-150, предназначенный для доставки тяжелых и негабаритных грузов в арктических условиях.

Борьба со сложным арктическим грунтом

Широко известно, что в ЯНАО наблюдается дефицит капитального жилья. В 2021 году в регионе план по вводу квадратных метров исполнен. Построено 37 многоквартирных домов на 2169 квартир, и с учётом индивидуальных домов ввод жилья в регионе составит 170 тыс. кв. метров. На сегодня в автономном округе возводится 179 многоквартирных домов площадью более 570 тыс. кв. м. Отмечается, что большинство многоквартирников строится на Ямале для расселения аварийных домов — до 2025 года в регионе необходимо ликвидировать один миллион квадратных метров аварийного жилья. Данная задача пока исполнена на треть.

Новостройки на Ямале Fondkr89.ru

Проблема жилищного строительства, по мнению экспертов, зарыта в особенностях арктического грунта. В Салехарде в 2021 году на восьми жилых и социальных объектах установлена система мониторинга за основаниями фундамента.

Согласно исследованиям, 40 лет назад толщина арктической мерзлоты была больше. Уменьшение её может стать причиной подвижки основания и самого здания. В скважины специалисты Научного центра изучения Арктики установили специальные датчики, показания с которых приходят на пульт оператора в режиме онлайн. Если приборы покажут значительные изменения, данные позволят оперативно отреагировать на ситуацию. Кроме того, такие показатели позволят установить повреждение коммунальных сетей и в кратчайшие сроки их ликвидировать.

По итогам исследования систему мониторинга фундамента будут использовать на стадии строительства здания, а также установят на других объектах в Салехарде.

Трёхдневные выборы с предсказуемым итогом

Главным политическим событием в ЯНАО, как и по всей стране, были выборы в Госдуму РФ, которые впервые проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. После обработки 100% бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва по единому избирательному округу победу одержала партия «Единая Россия». Голоса избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» — 68,92%, ЛДПР — 13,49%, КПРФ — 7,16%. Остальные партии не преодолели пятипроцентного барьера. Явка на выборы составила 65,83% от общего числа избирателей.

На выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва в 2016 году результаты на Ямале были следующими. «Единая Россия» — 67,1%, ЛДПР — 14%, КПРФ — 6,9%. Остальные партии тогда не преодолели 5%-ного барьера. Явка на выборы тогда составляла 74,3% от общего числа избирателей.

По результатам выборов в Госдуме Ямал представляют на сегодня бывший губернатор Дмитрий Кобылкин, а также экс-директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый. Оба являются членами партии «Единая Россия».

Чум. Встреча гостей, ритуал «кормления огня» Юлия Невская © ИА REGNUM

Бесплатные чумы и гектары

Национальное достоинство представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в 2021 году было задето, как говорится, откуда не ждали. В Салехарде местная общественная организация «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» потребовала прекратить использование слова «Ханты» и национального орнамента в названии водки.

«Мы, представители народа ханты, тщательно оберегаем свою исконную культуру, традицию и обычаи в заботе о подрастающем поколении, популяризируем здоровый образ жизни и считаем недопустимым распространение продукции с использованием слова «Ханты» в наименовании алкогольного напитка, который носит оскорбительный подтекст для народа ханты и формирует негативное представление и отношение к народу. Использование на этикетке национальных орнаментов недопустимо, так как для народа они несут сакральный характер. Использование на этикетке национальных орнаментов наносит оскорбление представителям народа ханты», — говорится в обращении.

На данный момент Ассоциация коренных малочисленных народов Севера обратилась к производителю водки и в Торгово-промышленную палату РФ, а также в федеральное агентство по делам национальностей с просьбой ликвидировать торговый знак «Ханты» в названии горячительного напитка.

Напомним, представителей КМНС на Ямале традиционно связывают с оленеводством. По данным на 2020 год 21% поголовья домашних северных оленей находится в сельскохозяйственных организациях, 20% — в общинах и крестьянско-фермерских хозяйствах, 59% — в личных оленеводческих хозяйствах КМНС.

По данным департамента по делам КМНС в ЯНАО, на сегодняшний день на территории Ямала зарегистрировано 49 тыс. представителей коренных северных народов. За десять лет численность КМНС в регионе выросла на 9 тыс. человек, показатель прироста составил 18%. Из них доля кочевого населения выросла на 4,8 тыс. — до 18,4 тыс. человек.

Александр Борисов. Чум ненцев в Малых Кармакулах. Новая Земля. 1896

Отметим, что в Ямальском районе ЯНАО шестерым детям-сиротам из числа коренных малочисленных народов Севера передали в безвозмездное пользование оленей и набор для строительства чума. Перечень передаваемого имущества внушительный: 30 оленей, 40 шестов для чума, один зимний нюк (покрытие для чума) из оленьих шкур, один летний нюк из брезента, одна печь для чума. Данная мера поддержки введена на Ямале в 2013 году, и за последние три года в Ямальском районе ею воспользовались 20 сирот. Что примечательно, при этом сироты не теряют своего права на получение специализированного жилья.

В 2021 году о жизни ямальских тундровиков снят художественный фильм «Очаг», который выйдет в кинопрокат в 2022 году. Кинорежиссёр известного художественного фильма о жизни коренных народов Севера «Белый ягель» Владимир Тумаев совместно с «Альфа-студия фильм» сейчас работает над выпуском новой кинокартины о жизни ямальских тундровиков. Это будет фильм о жизни женщин — хранительниц семейного очага — в разрезе традиционного кочевого уклада жизни в тундре. Художественный фильм «Очаг» основан на реальных событиях. Его посыл заключается во всемерной поддержке выбора молодых людей в пользу жизни и работы на земле своих предков. Кинофильм снимался в Яр-Салинской тундре, в районе поймы реки Юрибей при поддержке правительства ЯНАО и администрации Ямальского района.

А ещё на Ямале бесплатно раздают землю. С 1 августа 2021 года зарегистрированные в ЯНАО граждане могут получить в безвозмездное пользование в упрощённом порядке «арктический гектар». Только за месяц действия программы поступило 571 заявление на получение земли. Для реализации программы «Гектар в Арктике» на Ямале выделили 17 тыс. гектаров.

Новогоднее поздравление губернатора Yanao.ru

«Не надо меня никуда провожать»

К получению обратной связи от населения на Ямале подходят неформально. В августе 2021 года губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в автопробег от Салехарда до Ноябрьска. Он совершил 10-дневный трип по региону. За рулем Lada X-ray он проехал почти 1500 километров, провёл 12 встреч с жителями, которые в целом составили более 14 часов. Во время поездки глава региона назвал ряд новшеств, которые вводятся по просьбам ямальцев. В частности, чумовой капитал семьи КМНС смогут получить не только при рождении третьего, но и четвертого, пятого и любого последующего ребёнка, из Нового Уренгоя следующим летом будет выполняться прямой рейс в Анапу, а отличники по иностранным языкам смогут поехать на стажировку за границу.

И под занавес уходящего года губернатор Артюхов опроверг слухи о своём переводе в Москву. Об этом его спросили во время прямой линии с жителями Ямала.

«Не надо меня, пожалуйста, никуда провожать. Ямал — это мой любимый регион, мой дом. Я этим очень дорожу. Задачи поставлены, мы их будем реализовывать. Я сделаю всё, никуда не собираюсь, даже в страшном сне представить такое не могу», — заявил глава Ямала.

Слухи о переводе Дмитрия Артюхова в правительство России возникли не на ровном месте, а после его назначения в 2021 году главой комиссии Госсовета по молодёжной политике. Напомним, глава ЯНАО является самым молодым губернатором России — ему 33 года.