Дамаск, 1 января 2022, 00:38 — REGNUM Миномётному обстрелу подверглась военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке. Об этом 31 декабря сообщило сирийское государственное агентство телерадиовещания.
Уточняется, что была обстреляна военная база в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке. По данным агентства, на территории базы работают сирены, уровень боевой готовности повышенный.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии одну из крупнейших сирийских военных баз с иностранными наемниками.
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