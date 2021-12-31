Дамаск, 1 января, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Миномётному обстрелу подверглась военная база США в сирийской провинции Эль-Хасаке. Об этом 31 декабря сообщило сирийское государственное агентство телерадиовещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что была обстреляна военная база в городе Шаддади на юге провинции Эль-Хасаке. По данным агентства, на территории базы работают сирены, уровень боевой готовности повышенный.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии одну из крупнейших сирийских военных баз с иностранными наемниками.