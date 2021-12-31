Киев, 31 декабря, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Украина продолжит обороняться против «российской агрессии», даже если западные страны предпочтут политику умиротворения. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Кулеба

«Мы (Украина) способны защищаться, — подчеркнул Кулеба. — Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее».

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения, при этом США и НАТО поддерживают милитаристские устремления Киева.