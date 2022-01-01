1 января 2022 | Время чтения 9 мин

Татьяна Стоянович, , 05:40 — REGNUM Судя по политическим событиям, которые в 2021 году происходили на Балканах, этот регион имеет все шансы вернуться по-новому в фокус внимания мировой политики. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал сербский политолог, сотрудник Института европейский исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Какие важные политические процессы происходили в 2021 году на Балканах?

Когда речь идет о Балканах, в отличие от многих других сербских политологов и аналитиков, которые, как правило, говорят только о пространстве бывшей Югославии, я считаю, что Балканы — намного более широкое понятие. Поэтому мне кажется, что один из самых серьезных процессов в регионе — подписание военного соглашения между Грецией и Францией. Это фактически саботирует НАТО, так как это по своей сути союз против Турции. С другой стороны, то, что Греция продлевает разрешение на размещение американских военных баз у себя в стране, нервирует не только Турцию, но и Россию. Так что вне постъюгославского пространства Балканы становятся все более интересным и важным регионом. События в Восточном Средиземноморье и в бассейне Черного моря становятся центральными из-за поведения различных акторов, прежде всего, Турции и доктрины «Голубого государства» (Mavi Vatan) Реджепа Эрдогана.

Какие процессы были характерны в уходящем году для постъюгославского пространства?

Балканы, очевидно, стали центром международного оборота наркотиков. Прослеживается связь между политикой и этим бизнесом. В этом есть и определенная роль НАТО, так как альянс поддерживал целый ряд балканских лидеров, чье окружение связанно с наркобизнесом. Но в самих США в последнее время существует тлеющий конфликт между администрацией Байдена и НАТО — там весьма сложные отношения, так как в США есть разные структуры власти, между которыми идет внутренняя борьба. Несмотря на все это, мы могли заметить, что Америка занялась проблемой преступности на Балканах. Правды ради надо сказать, что эта же Америка, скорее всего, ранее и наладила всю эту преступную систему, но в деле её демонтажа уже достигнуты какие-то конкретные результаты.

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не только лишился власти — большая часть его счетов заморожена. Мило Джуканович в Черногории потерял власть, и 2021 год только подтвердил, что это уже необратимо. Его попытка устроить переворот в Цетине во время интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия провалилась.

Мило Джуканович Predsjednik.me

В Боснии и Герцеговине в уходящем году обострился очередной политический кризис. Политики в Сараево даже предупреждают об опасности нового военного конфликта. Насколько это реально?

В Боснии и Герцеговине происходит новая попытка унитаризации государства. Но в этот раз бошняки просчитались. Они не заручились серьезной поддержкой Турции, что показал и последний визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Сараево. Он сказал, что все стороны в БиГ должны договориться между собой. США также не оказывают такого сильного давления на Республику Сербскую как в прежние десятилетия. С другой стороны, Республика Сербская заручилась крепкой поддержкой России и Китая, которые в СБ ООН открыто выступили против незаконно назначенного нового верховного представителя Кристиана Шмидта — иными словами, против нового колониального управителя.

Недавно в поддержку Республики Сербской выступило и руководство Венгрии.

Да, поддержка Венгрии — это новый момент. При этом обещанная поддержка весьма конкретная. Будапешт обещал финансовую помощь в сто миллионов евро, что для небольшой Республики Сербской является важным подспорьем.

С другой стороны, интересно то, что президент Сербии Александр Вучич под давлением Запада фактически выступил против лидера сербов в БиГ Милорада Додика, поддержав непризнанного ООН верховного представителя. Я даже сказал бы, что, несмотря на внешне отличные отношения между Вучичем и Додиком, у них существует скрытый конфликт. Есть предположения, что оппозиция в Республике Сербской пользуется определенной поддержкой Белграда. Это своеобразное внутреннее саботирование Додика, так как оппозиция фактически стала действовать в интересах бошняков. Здесь речь идет не о том, настолько ли хорош Додик, что его не за что критиковать. У него есть свои недостатки. Но здесь речь идет о выживании Республики Сербской.

Президенту Вучичу не удалось монополизировать отношения Республики Сербской с Москвой. Непосредственно после визита Вучича в Сочи и его встречи с президентом Владимиром Путиным состоялся визит Додика в Москву. Это говорит о том, что Баня-Лука независимо от Белграда строит планы сотрудничества с Россией. Не исключено, что оговаривается закупка какого-то вооружения, так как Республика Сербская заявляет о намерении воссоздать собственную армию. Россия как гарант Дейтонского соглашения выступает в защиту Республики Сербской, и мне кажется, что она готова защищать этот международный документ конкретными действиями.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи Kremlin.ru

Есть впечатление, что все межрегиональные отношения в 2021 году сосредоточились именно вокруг Республики Сербской и Боснии и Герцеговины.

События в БиГ напрямую касаются и Хорватии. Интересно, что президент Хорватии Зоран Миланович открыто поддержал сербов, потому что они выступают за формирование третьего энтитета в БиГ — хорватского. С другой стороны, официальный Загреб, который олицетворяет премьер-министр Андрей Пленкович, не разделяет эти взгляды президента. Хорватское правительство ведет старую политику по отношению к БиГ, которая берет начало еще со времен Второй мировой войны и идеологии усташей. Тогда мусульман в БиГ называли «хорватские цветы». Дело в том, что по этой теории Хорватия, которая на карте вытянута как рогалик, может существовать только если имеет под собой подбрюшье в виде БиГ. Поэтому хорваты в исторической перспективе поддерживали конфликт между сербами и мусульманами. Но современные хорваты, проживающие в Герцеговине, не могут поддерживать такую политику, так как они участвовали в кровавой войне с бошняками в БиГ, а после подписания Дейтонского соглашения и создания единого бошнякско-хорватского энтитета бошняки подчинили хорватов своим интересам. Они даже выдумали так называемого хорватского представителя в президиуме — Желько Комшича, который избран голосами бошняков. Это уже давно в качестве своего шанса заметил Додик, и он уже продолжительное время активно поддерживает хорватов в БиГ.

Президенту Хорватии Зорану Милановичу удалось полностью развалить эту систему. Он пришел из партии, которая продолжает традиции Компартии, но, поддерживая хорватов в БиГ, Миланович заслужил симпатии националистов в Хорватии, которые недовольны политикой «Хорватского демократического содружества». С другой стороны, он полностью разорвал шаблон хорватской политической культуры, заявив, что нужно прекратить обвинять сербов в геноциде. Миланович оказался более ярым защитником хорватов в БиГ, чем Пленкович, и даже более активным защитником сербов в Республике Сербской, чем Вучич.

Зоран Миланович Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL/Social Democratic Party of Croatia

Совсем недавно в Северной Македонии в отставку ушел премьер-министр Зоран Заев. Повлияет ли это на общую политическую картину на Балканах?

В этом нет ничего невероятного. Заев ушел по собственной глупости, так как он выполнил все требования своих западных хозяев как только пришел к власти. Прежде всего он подписал Преспанское соглашение о переименовании Македонии, благодаря которому стало возможным вступление этой страны в НАТО. Взамен он не получил ровным счетом ничего. Македонцы пожертвовали своей государственностью, своим именем. Они федерализировали государство, процесс его развала продолжается. Болгария претендует на славянскую часть Македонии, и этого даже не скрывает. Албания хотела бы забрать албанскую часть. Такой план раздела территории Македонии существовал еще во время Гитлера, и он по своей сути направлен против интересов Сербии и Греции.

Новый лидер «Социал-демократического союза Македонии» Димитар Ковачевски, которому поручено составить новое правительство, выступает в роли кризисного менеджера. Очевидно, что ВМРО-ДПМНЕ победит на следующих выборах, но это не изменит ситуацию внутри Македонии. ВМРО-ДПМНЕ упустила свой шанс, когда речь шла о вступлении страны в НАТО. Они должны были полностью поменять риторику и открыто выступить против НАТО. Это привело бы их за стол переговоров, где и США, и другие западные страны должны были бы учитывать их мнение. Но они выбрали роль послушных исполнителей, лишь бы Запад вернул их к власти. Этим они себя дисквалифицировали. ВМРО-ДПМНЕ по всей видимости вернется к власти, но Македония останется оккупированной и разваленной страной в процессе полного разложения.

Зоран Заев выступает на саммите НАТО (сс) Влада на Република Северна Македонија

Какие важные политические процессы, по Вашему мнению, произошли в Сербии в 2021 году?

В Сербии необратимо идет внутренний раскол в правящей Сербской прогрессивной партии. Недавно партию покинул министр здравоохранения Златибор Лончар, все еще существует конфликт между министром обороны Небойшей Стефановичем и президентом Вучичем.

Сербия прошла очередной этап «африканизации». Дело в том, что Вучич, наподобие африканских диктаторов, покупал мир и власть, продавая сербские ресурсы иностранным компаниям, которые спокойно могли загрязнять окружающую среду, так как на них не распространяются экологические стандарты. Это достигло своего пика в случае мультинациональной компании «Рио Тинто», которая собирается открыть литиевый рудник на западе Сербии. Это вызвало волну протестов населения, сначала в самом регионе вокруг реки Ядар, где будет рудник, а потом они распространились на всю Сербию. Появилось новое лицо — лидер экологического движения «Давай, меняй!» Саво Манойлович. Движение потребовало отмены скандального закона о референдуме, который ликвидировал минимальный порог явки избирателей для признания референдума состоявшимся, и закона об экспроприации, которым фактически отменена частная собственность в Сербии. Государство имеет право отнять любое имущество в интересах иностранных корпораций, провозгласив это имущество объектом особого национального значения. Протесты продолжатся и после Нового года, а выборы пройдут в апреле. Интересно то, что Вучич всё ещё не выдвинул свою кандидатуру. Мне кажется, что начало года будет весьма интересным в политическом смысле.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии (сс) Hermann Luyken

Конечно, политическая нестабильность для Сербии весьма опасна в окружении, в котором она находится. Наши потенциальные враги вооружаются. Когда в этом контексте Сербию упрекают в том, что она закупает вооружение, я могу только сказать, что делает она это медленно, учитывая возможные угрозы.