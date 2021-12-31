Вашингтон, 31 декабря, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидеров Владимиром Путиным ясно дал понять, что Россия не может вторгаться на территорию Украины. Об этом 31 декабря сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Байден в ходе разговора также подчеркнул, что вторжение России на Украину приведет к введению санкций в отношении Москвы и увеличению военного присутствия Соединенных Штатах в странах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в случае введения новых американских санкций в отношении России может произойти полный разрыв отношений между нашей страной и США. Об этом в ходе телефонного разговора предупредил своего американского коллегу Джо Байдена президент РФ Владимир Путин.

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