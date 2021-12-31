Вашингтон, 31 декабря 2021, 23:12 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил по телефону с губернатором Колорадо Джаредом Полисом ситуацию с природными пожарами в штате, сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям уже работает над этим вопросом.
Как сообщало ИА REGNUM, распространение лесных пожаров в американском штате Колорадо заставило власти начать эвакуацию из населенных пунктов округа Боулдер.
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