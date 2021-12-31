Киев, 31 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Глава Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом 2 января. Об этом 31 декабря написал украинский лидер на странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Как мы (власти Украины) и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины, — написал Зеленский. — Запланировали на воскресенье очередные переговоры с президентом США скоординировать наши шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе».

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома США заявил, что телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским планирует провести 2 января президент США Джо Байден.