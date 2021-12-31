Вашингтон, , 22:46 — REGNUM В Соединенных Штатах подтвердили планы о продлении присутствия американских астронавтов на МКС до 2030 года. Об этом 31 декабря сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС

«Глава NASA Билл Нельсон сегодня объявил, что администрация Байдена и [вице-президента США Камалы] Харрис привержена продлить работу на МКС до 2030 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти США на протяжении этого срока намерены работать со своими международными партнерами, в том числе с Россией, Канадой, Японией и странами Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее NASA утвердило двух астронавтов для шестой миссии космического корабля SpaceX Crew Dragon, который отправится к МКС в 2023 году.

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